Strenge Regeln fürs Hahntennjoch: Verkehr durch Gewichtslimit stark eingegrenzt

Imst, Pfafflar – Eine starke Steigung von bis zu 18,9 Prozent, enge Kurven und immer wieder Stellen, an denen ein Ausweichen kaum möglich ist: Was für Motorradfahrer am Hahntennjoch ein reizvoller Anziehungspunkt ist, treibt so manchem anderen Fahrzeuglenker die Schweißperlen auf die Stirn.