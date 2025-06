Tote Schafe: Wolf im Stubaital steht jetzt auf der Abschussliste

Neustift – Die Jägerschaft im Stubaital ist bereits vorgewarnt: Mit Mitternacht tritt die neue Abschussverordnung für einen Schadwolf in Kraft, der derzeit das Gebiet in Neustift unsicher machen soll. Am Wochenende soll der Beutegreifer in zwei Almgebieten insgesamt vier Schafe getötet sowie drei weitere schwer verletzt haben. Wie Bürgermeister Andreas Gleirscher weiß, war der Wolf im Bereich der Starkenburger Hütte unterwegs.