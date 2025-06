Lyrikfestival W:ORTE: Schwaz wird zum Zentrum der Poesie

Das internationale Lyrikfestival ist auch dieses Jahr wieder zu Besuch in Schwaz. Drei LyrikerInnen lesen im Haus der Völker.

Schwaz - Das internationale Lyrikfestival W:ORTE feiert sein 10-jähriges Jubiläum und macht nach mehreren Stopps in Innsbruck am 17. Juni Halt in Schwaz. Im Museum der Völker werden die Besucher ab 19.30 Uhr in die faszinierende Welt der Poesie entführt.

An insgesamt acht Orten in Tirol, Südtirol, Wien und Vorarlberg führt die heurige Jubiläumstour vom 5. bis 18. Juni, darunter auch Telfs und Imst. Das Festival bietet eine Bühne für internationale Lyriker: In Schwaz werden es Hans Aschenwald, Katharina J. Ferner und Nils Mohl sein.

W:ORTE wird von 8ungKultur und dem Literaturhaus am Inn organisiert. In Zusammenarbeit mit dem Literaturforum Schwaz wird das Festival auch dieses Jahr in der Silberstadt veranstaltet. Die Veranstalter laden herzlich dazu ein, an der Lesung teilzunehmen und die Kraft der Worte zu erleben.