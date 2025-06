Schaltafel brach: 52-Jähriger stürzte in Kaunerberg in Lichtschacht

Beim Sturz in einen Lichtschacht in Kaunerberg ist ein 52-Jähriger am Dienstag verletzt worden. Der Mann und ein 51-jähriger Kollege hatten eine Spülmaschine von einem Fahrzeug abgeladen und wollten diese in ein Haus tragen. Ein 2,8 Meter tiefer Lichtschacht im Eingangsbereich war aus Sicherheitsgründen mit Schaltafeln abgedeckt. Als die Männer mit der Spülmaschine über diese gingen, brach eine der Schaltafeln.