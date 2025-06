Jugendliche Ladendiebin in Lienz entriss Verkäuferin Tasche und flüchtete

Eine Unbekannte hat bei einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in Lienz offenbar einiges an Beute gemacht. Nun sucht die Polizei nach der jungen Frau. Wie die Ermittler in einer Aussendung berichten, wurde die Jugendliche von einer Verkäuferin beobachtet, wie sie die Etiketten von 14 Kleidungsstücken entfernte und die Artikel in ihrer Stofftasche verstaute.