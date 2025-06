Zehn Tote bei Luftangriff Israels im Gazastreifen

Bei einem israelischen Luftangriff auf eine Schule im Gazastreifen, in der vertriebene palästinensische Familien untergebracht waren, sind nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden am Mittwoch mindestens zehn Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern seien auch Kinder, so die Gaza-Behörden der militanten Hamas-Organisation. Bewohner berichteten, Israels Militär habe die Luftangriffe und den Panzerbeschuss auf Gebiete in der südlichen Stadt Khan Younis verstärkt.

Einen Tag zuvor hatte die Armee Flugblätter abgeworfen, in denen die Bewohner dieser Stadtteile aufgefordert wurden, ihre Häuser zu verlassen und sich in Richtung Westen in Sicherheit zu bringen. Die Streitkräfte würden in diesen Gebieten gegen die Hamas und andere Extremisten-Milizen kämpfen, hieß es.

Die umstrittene, von den USA unterstützte Hilfsorganisation Gaza Humanitarian Foundation (GHF) wird eigenen Angaben zufolge am Mittwoch keine Hilfsgüter im Gazastreifen verteilen. Wie ein Sprecher mitteilte, diskutiert die Organisation derzeit mit dem israelischen Militär über eine Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen außerhalb der unmittelbaren Umgebung der GHF-Standorte. Grund dafür sei, dass das israelische Militär am Dienstag in der Nähe eines GHF-Standorts für die Verteilung von Nahrungsmitteln das Feuer eröffnete und dabei 27 Menschen getötet und mehr als 150 verletzt wurden.