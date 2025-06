Reiselust trotz knapper Kassen: Eisern sparen für den Sommerurlaub

Den Pfingsturlaub verbringt man meist in der Heimat, im Sommer zieht es die Österreicher dagegen trotz finanzieller Schwierigkeiten in die Ferne: Dafür wird aber an anderer Stelle gespart.

Wien – Trotz finanzieller Anspannung bleibt die Reiselust der Menschen in Österreich laut Umfragen hoch. Im Sommer planen drei Viertel (74 Prozent) einen Urlaub, meistens im Ausland. Das gelte, obwohl sich 61 Prozent wegen steigender Kosten und 51 Prozent wegen ihrer finanziellen Lage sorgten, ergab der „2025 European Summer Vacation Confidence Index“ von Allianz Partners, für den in Österreich auch rund 1000 Menschen befragt wurden.

Der Sommerurlaub ist vielen Menschen in Österreich sehr wichtig. Jeder Zweite spart etwa beim Restaurantbesuch oder bei Ausgaben für kulturelle Angebote, um diesen zu finanzieren. Die Hälfte verschiebt größere Anschaffungen wie ein neues Auto oder Renovierungen.

Österreicher mit größtem Urlaubsbudget

Mit durchschnittlich 2622 Euro pro Haushalt geben die Österreicher heuer fast 10 Prozent mehr aus als im Vorjahr. Unter den Euroländern, in denen dieselbe Befragung durchgeführt wurde, liegt Österreich damit an erster Stelle – vor den Niederlanden (2364 Euro) und Deutschland (2177 Euro). Mehr in den Urlaub investieren nur Briten (umgerechnet 2747 Euro) und die Schweizer (umgerechnet 3722 Euro).

„Wer nicht (auf Sommerurlaub, Anm.) fährt, trifft eine bewusste Entscheidung“, sagt Silke Zettl, Geschäftsführerin von Allianz Partners Österreich. Denn 27 Prozent der Befragten meiden gezielt den Massentourismus im Sommer, zeigt die Untersuchung. 23 Prozent wollen auf andere Reisezeiten ausweichen.

Jeder Zweite fährt für den Urlaub ins Ausland, ein gutes Drittel der Österreicherinnen und Österreicher verbringt den Sommerurlaub dagegen im eigenen Land. Besonders beliebt sind hier Badeurlaube, Aufenthalte in den Bergen und am Land.

Pfingst-Auszeit in Österreich

Einen kleinen Teil zieht es nach Asien, Afrika, Nordamerika oder Südamerika. Neben dem Wunsch nach Erholung und neuen Eindrücken – für 75 Prozent die Hauptmotivation – ist es 73 Prozent der Befragten wichtig, mit ihren Ausgaben die lokale Gemeinschaft am Urlaubsort zu unterstützen.

Noch vor dem großen Sommerurlaub, am Pfingstwochenende, will ein gutes Viertel der Österreicher verreisen: Die Mehrheit davon bleibt aber in Österreich, teilte die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) mit. Beliebteste Reiseziele: Salzburg, Kärnten und Niederösterreich. Hauptmotive: Städtetrips, Wanderungen in der Natur und Wellness-Auszeiten.