56-jährige Radfahrerin in Kufstein wurde bei Kollision mit Alko-Lenkerin schwer verletzt

In Kufstein kam es Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin von einem Pkw erfasst wurde. Die Fahrerin des Autos stand unter Alkoholeinfluss.

Kufstein – Am Dienstagabend, gegen 21.10 Uhr, ereignete sich im Ortsgebiet von Kufstein ein schwerer Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, lenkte um diese Zeit eine 24-jährige Deutsche ihren Wagen auf einer Gemeindestraße in Richtung Stadtzentrum. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in die Feldgasse kollidierte sie mit einer 56-jährigen Österreicherin, die gerade mit ihrem Fahrrad den dortigen Schutzweg überquerte.