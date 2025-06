Am 4. Juni ist „Umarme deine Katze Tag“. Zeit also, euren flauschigen Mitbewohnern eine Extraportion Liebe zu geben. Ob verschmuster Stubentiger oder eigenwilliger Freigeist – heute feiern wir unsere pelzigen Gefährten. Zeigt uns eure schönsten Katzen-Momente und ladet ein Foto in unsere Bildergalerie!