Frau nach Balkonsturz in Wien tot, Partner vorläufig festgenommen

Wien – Eine 37-Jährige ist am späten Dienstagabend vom Balkon einer Wohnung im sechsten Stock einer Gemeindebauanlage in Wien-Penzing gestürzt und noch vor Ort ihren Verletzungen erlegen. Passanten fanden die Frau gegen 23.00 in dem Hof in der Marcusgasse regungslos liegen und schlugen Alarm, der Notarzt der Berufsrettung konnte jedoch nichts mehr für sie tun, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch. Ihr in der Wohnung anwesender Partner wurde vorläufig festgenommen.