EU-Kommission kündigt Defizitverfahren gegen Österreich an

Wie zu erwarten war, hat die EU-Kommission am Mittwoch ein Defizitverfahren gegen Österreich angekündigt. Nach der formellen Empfehlung müssen noch die Wirtschafts- und Finanzminister zustimmen. Finanzminister Marterbauer reagierte schon vergangene Woche gelassen.

Brüssel – Seit November steht es im Raum, diesen Mittwoch hat die Europäische Kommission tatsächlich den ersten Schritt zur Einleitung eines EU-Defizitverfahrens gegenüber Österreich getan. Nach der Feststellung eines übermäßigen Defizits kündigte sie an, ein Defizitverfahren zu empfehlen. Nachdem dies vermutlich Ende Juni formell erfolgt, muss es danach noch der Rat der Wirtschafts- und Finanzminister beschließen. Dies könnte bei seinem Treffen am 8. Juli in Brüssel geschehen.