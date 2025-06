Polizei bittet nach Einbrüchen in Wohnhaus und Stadel in Mötz um Hinweise

Nach Einbruchsdiebstählen in Mötz ersucht die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen Montagfrüh (8 Uhr) und Dienstagabend (20 Uhr) wurden aus einem Wohnhaus am Flößerweg eine Wärmebildkamera, ein Spektiv und ein Fernglas gestohlen. Im selben Zeitraum wurde in einen Stadel eingebrochen und dort ein E-Bike entwendet. Der Schaden liegt im unteren, fünfstelligen Eurobereich.