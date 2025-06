Neue Raketen, größere Streitkräfte: Die NATO will massiv aufrüsten

NATO-Generalsekretär Mark Rutte will das Abschreckungspotenzial vor allem gegenüber Russland deutlich erhöhen. Und lädt die Ukraine zum Gipfel in Den Haag ein.

Brüssel – NATO-Generalsekretär Mark Rutte prescht vor und mahnt eine entschlossene und zügige Umsetzung von geplanten neuen Zielen für die militärischen Kapazitäten der Bündnismitglieder ein. „Wir benötigen mehr Ressourcen, Truppen und Fähigkeiten, um auf jede Bedrohung vorbereitet zu sein und unsere kollektiven Verteidigungspläne vollständig umzusetzen“, sagte er am Mittwoch vor einem Verteidigungsministertreffen der NATO-Länder in Brüssel. Oberste Priorität hätten die Luft- und Raketenabwehr, weitreichende Waffensysteme, Logistik und große Verbände von Landstreitkräften, so Rutte. Als Grund für die Notwendigkeit der Aufrüstung nannte Rutte Russlands Krieg gegen die Ukraine, aber auch Bedrohungen durch den Terrorismus. „Die Welt wird gefährlicher“, sagte er. Deshalb müsse man die NATO zu einem noch stärkeren und schlagkräftigeren Bündnis machen. „Starke Verteidigung sendet eine klare Botschaft: Niemand sollte jemals auf die Idee kommen, uns anzugreifen“, fügte er hinzu.