Polizisten mit Messer attackiert: Mann in Niederösterreich erschossen

In St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) ist am Mittwochnachmittag während einer Amtshandlung ein tödlicher Schuss gefallen. Ein Mann unter Verdacht des Diebstahls hatte Beamte mit einem Messer attackiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ein Uniformierter habe von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Der Angreifer wurde tödlich getroffen.