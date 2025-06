Massive Explosion in Grazer Wohnhaus forderte ein Todesopfer

Nach der massiven Explosion in einem Grazer Wohnhaus am Mittwoch in der Früh ist der schwer verletzt geborgene Mann im Krankenhaus verstorben, wie die Polizei an Abend in einer Aussendung mitteilte. Der 47-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung konnte sich demnach noch selbst aus den Trümmern befreien und wurde in weiterer Folge von der Rettung ins LKH Graz eingeliefert.