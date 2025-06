Sinner und Djokovic bestreiten Halbfinalduell in Paris

Jannik Sinner ist am Mittwoch souverän ins Halbfinale der Tennis-French-Open eingezogen und trifft dort auf Novak Djokovic. Der Weltranglistenerste aus Italien schaltete den Kasachen Alexander Bublik auf dem Court Philippe-Chatrier mit 6:1,7:5,6:0 aus und blieb damit auch im fünften Turnierspiel ohne Satzverlust. Nun wartet Djokovic, der in der Nightsession den Deutschen Alexander Zverev nach anfänglichen Mühen und einer Spielzeit von 3:17 Stunden 4:6,6:3,6:2,6:4 besiegte.

Sinner steht erst zum zweiten Mal beim Sand-Grand-Slam-Turnier in Roland Garros in der Vorschlussrunde - im Gegensatz zu Djokovic, der bei Nummer 13 angelangt ist. 2024 war dort für den Italiener in einem Fünf-Satz-Krimi gegen Carlos Alcaraz Endstation. Der Spanier ist als Titelverteidiger der große Gejagte, seinen Semifinalplatz hat er sich bereits am Dienstag ohne Mühe gesichert. Halbfinalgegner der Nummer zwei des Turniers ist der auf Position acht eingestufte Italiener Lorenzo Musetti.