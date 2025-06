Österreich recycelt laut Global Waste Index 2025 mehr Müll

In Österreich sind laut Global Waste Index 2025 803 Kilogramm Müll pro Kopf angefallen. Das waren um mehr als 200 Kilogramm mehr als im Bericht von 2022. Dennoch kletterte das Land im Ranking von Platz 17 (2022) auf Platz fünf. Österreich erzielte nämlich auch den höchsten Anstieg beim Recycling, berichtete Sensoneo in einer Aussendung anlässlich des Weltumwelttags am Donnerstag. Das Unternehmen bewertete für den Index die Effizienz der Abfallwirtschaft der 38 OECD-Länder.