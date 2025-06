Grüne fordern Reform des Pendlerpauschales

Die Grünen üben einmal mehr Kritik am Pendlerpauschale. Dieses sei "sozial ungerecht und umweltschädlich", betonte Verkehrssprecher Lukas Hammer. Zudem begünstigte es vor allem Gut- und Bestverdiener. Bestätigt sieht sich Hammer durch eine Anfragebeantwortung von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) an die Grünen, wonach sich der Anteil jener Personen am Pendlerpauschale mit mehr als 100.000 Euro Jahreseinkommen innerhalb von nur zwei Jahren verdoppelt habe.