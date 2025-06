Neue Gaza-Hilfszentren sollen wieder öffnen

Die für die Verteilung von Hilfsgütern im umkämpften Gazastreifen verantwortliche Gaza Humanitarian Foundation (GHF) will am Donnerstag ihre Verteilungszentren wieder öffnen, aber später als an den ersten Tagen. Das teilte die umstrittene Stiftung in der Nacht auf ihrer arabischsprachigen Facebook-Seite mit, nachdem die Verteilungszentren am Mittwoch wegen "Renovierungsarbeiten" geschlossen waren.