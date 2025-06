Wanderer versetzte Radlerin in Musau Schlag mit Ellbogen

Die Polizei Reutte ist in einem Fall von Körperverletzung auf der Suche nach einem unbekannten Wanderer.

Eine Radfahrerin ist am vergangenen Freitag (30. Mai) in Musau von einem Wanderer attackiert und verletzt worden. Die 47-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr mit ihrem Mountainbike von der Füssener Hütte talwärts. Nach der Musauer Alm fuhr sie entgegen dem Fahrverbot für Radfahrer am Bach im Reintal entlang.