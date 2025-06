Yoga inmitten von Alpakas: PSP Telfs lud zu besonderem Brunch-Event ein

Alpakas, Yoga und Brunch standen bei einem Event des Psychosozialen Pflegediensts (PSP) Telfs am Wochenende im Mittelpunkt. Rund 40 TeilnehmerInnen versammelten sich bei Sonnenschein auf der Alpaka-Wiese von Maria Draxl in Flaurling. Die tiergestützte Pädagogin leitete das Kennenlernen von Mensch und Tier an. Anschließend hielt Evelin Klotz eine Yoga-Einheit inmitten der neugierigen Alpakas ab.