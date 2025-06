Tagger trumpft auf: Tirolerin bei French Open in Paris bereits im Halbfinale

Die Osttirolerin Lilli Tagger steht im Juniorinnen-Bewerb der Tennis-French-Open bereits im Halbfinale. Die 17-Jährige besiegte am Donnerstag in Roland Garros in 81 Min. die als Nummer zwölf eingestufte, rund vier Monate jüngere Deutsche Julia Stusek 6:0,6:4 und ist im Turnierverlauf weiter ohne Satzverlust.