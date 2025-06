1,4 Mio. NutzerInnen pro Monat: Sensationelle Online-Reichweite für die Tiroler Tageszeitung

Laut neuestem Ergebnis der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) erreicht das Newsportal tt.com sensationelle 1,4 Millionen Nutzerinnen und Nutzer pro Monat. Dies entspricht einer Reichweite von knapp 20 Prozent in Österreich – ein höchst bemerkenswertes Ergebnis für ein Onlinemedium mit regionalem Fokus.

TT-Chefredakteure Marco Witting und Matthias Krapf : „Wir konnten in den letzten Jahren das redaktionelle Angebot auf tt.com noch breiter aufstellen, und unter anderem durch Newsletter, Bewegtbildformate und Podcasts erweitern. Die ÖWA zeigt nun: unsere Leserinnen und Leser belohnen diesen Einsatz. Sie machen uns zur ersten Adresse, wenn es um Informationen aus und für Tirol geht. Wir bedanken uns für das Vertrauen.“

Moser Holding-CEO Silvia Lieb: „Die Ergebnisse sind eine schöne Bestätigung der TT-Digitalstrategie. Unser redaktioneller Fokus auf 'Online first' mit dem besten News-Angebot Tirols zeigt Erfolg. Erfreulich ist nicht nur die Entwicklung der Nutzerzahlen, sondern auch jene der Digitalabos, die wir im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent steigern konnten. Diese Werte lassen uns sehr optimistisch in die Zukunft blicken. Ich danke in diesem Zusammenhang allen Teams rund um TT-Redaktion, unserer Digital-Unit NMO, sowie dem Vertrieb für das enorme Engagement!“