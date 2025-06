Siebenjähriger Schüler in Wörgl von Lkw überrollt: Zustand „sehr kritisch“

Ein Siebenjähriger, der Donnerstagfrüh in Wörgl von einem Lkw überrollt wurde, schwebt in Lebensgefahr. Der Bub befindet sich in sehr kritischem Zustand, erklärte Johannes Schwamberger, Sprecher der Innsbrucker Klinik. Am Nachmittag wurde der Schüler noch operiert.