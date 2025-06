Wieder Kind in Oberösterreich von Zug erfasst: Kind im Krankenhaus verstorben

Nur drei Tage nach einem Zugunglück in Oberösterreich, bei dem ein Sechsjähriger in Eferding getötet wurde, ist Donnerstagnachmittag erneut ein Kind bei einem Bahnübergang in Ottensheim von einem Zug erfasst worden. Der Sechsjährige ist wenig später im Spital seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Abend mit.