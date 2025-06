Merz zu Gast bei Trump: Viel Lobhudelei im Oval Office

Auch Merz wusste Trump zu umgarnen. „Wir haben so viele Gemeinsamkeiten in unserer Geschichte. Wir haben den Amerikanern viel zu verdanken, das werden wir nie vergessen“, erklärte Merz bei dem Treffen. Dazu brachte er auch ein Gastgeschenk mit – in Gold gerahmt und ziemlich groß: die Kopie einer historischen Geburtsurkunde von Trumps Großvater Friedrich, der 1869 in Kallstadt in der Pfalz geboren wurde.