Was zu tun ist, wenn man am Berg von einem Gewitter überrascht wird

Innsbruck – Besonders in den Sommermonaten gehören Gewitter zu den größten Gefahren am Berg. Im Regen können Wanderer schnell auskühlen und das Risiko auszurutschen steigt. Die Blitze schlagen mit gewaltiger Wucht, oft unvorhersehbar, in der Umgebung ein. Durch eine sorgfältige Tourenplanung lassen sich witterungsbedingte Gefahrensituationen aber meist gut vermeiden.

„Vor jeder Bergtour sollte man sich möglichst zeitnah bei einem qualitätsvollen Wetterbericht über die tägliche Gewitterneigung informieren. Ist eine solche gegeben, planen wir unsere Tour so, dass wir rechtzeitig – idealerweise zu Mittag – wieder retour oder in einer Schutzhütte sind. Wir verzichten an labilen Tagen auf lange Touren und solche mit Seilversicherungen an ausgesetzten Graten und mit exponierten Gipfeln“, sagt Michael Larcher, Leiter der Abteilung Bergsport beim Alpenverein Österreich.