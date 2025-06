Wohnhäuser in Kiew nach Drohnenangriffen in Brand

Mehrere Wohnhäuser in verschiedenen Teilen Kiews stehen laut örtlichen Behörden in Flammen. Der Leiter der Militärbehörde von Kiew, Timur Tkachenko, berichtet in der Nacht auf Freitag, die Brände seien von Einschlägen russischer Drohnen ausgelöst worden. Diese griffen die ukrainische Hauptstadt in mehreren Wellen an. Die Luftabwehr sei im Einsatz. Eine Drohne habe die obersten Stockwerke eines Mehrfamilienhauses getroffen. Tkachenko warnt vor weiteren Raketenangriffen.