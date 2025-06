Vier Todesopfer in Kiew nach russischen Luftangriffen

Ziele waren auch andere größere Städte und Regionen im Westen des Landes, wie Nachrichtenportale wie "The Kyiv Independent" vermeldeten. In allen Regionen der Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst. In Kiew traf eine Drohne die obersten Stockwerke eines Mehrfamilienhauses, wie der Leiter der Militärbehörde von Kiew, Timur Tkachenko, schrieb. Neben Explosionen wurden in mehreren Stadtteilen herabfallende Trümmer gemeldet. Nach Angaben der Militärverwaltung könne es im östlichen Teil Kiews auch zu Notstromausfällen kommen.