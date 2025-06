Verfolgungsjagd in Innervilgraten: Alkolenker stürzte auf Flucht vor Polizei mit Auto in Bach

Auf der Flucht vor der Polizei ist am späten Donnerstagabend ein Mann in Innervilgraten mit seinem Auto in einem Bach gelandet. Im Zuge einer Verkehrskontrolle auf der L 273 wollte eine Polizeistreife den in Richtung Westen fahrenden Wagen des 24-Jährigen anhalten. Dieser fuhr jedoch einfach weiter und drückte aufs Gas.