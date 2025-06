Gewinnen Sie eine Siebträgermaschine

Bereit für das ultimative Kaffeeerlebnis? Der TT-Club lädt dich zur Teilnahme an einem exklusiven Gewinnspiel ein, bei dem eine hochwertige DeLonghi Siebträgermaschine und zwei Jahresvorräte an Kaffee von Unbound verlost werden.

Tauche ein in unsere Kaffee-Weltreise mit Bohnen aus den besten Regionen der Erde. Unbound bezieht seinen Kaffee von sorgfältig ausgewählten Kaffeefarmen entlang des Äquators. Jede Region verleiht den Kaffeebohnen einzigartige Aromen, geprägt durch die Höhenlagen, Klimazonen und Anbaumethoden. So entsteht ein vielfältiges Geschmacksprofil, das beispielsweise das nussig-milde Aroma brasilianischer Bohnen umfasst. Entdecke auf unserer interaktiven Karte die Herkunft der Kaffeebohnen und erfahre mehr über die nachhaltigen Kaffeefarmen, die unseren Kaffee produzieren.

Mit der DeLonghi Siebträgermaschine kannst du diese exquisiten Aromen perfekt zur Geltung bringen und deinen Kaffee in vollen Zügen genießen. Lass dich von der Vielfalt der Geschmäcker überraschen und erlebe jeden Tag ein neues Abenteuer in deiner Tasse. Mach mit und sichere dir die Chance auf diesen außergewöhnlichen Gewinn

Dieses Angebot ist bis zum 1.07.2025 im Bundesland Tirol gültig. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch, bis spätestens 5.07.2025, verständigt und in den Print- sowie Onlinemedien der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht. Die Gewinnübergabe erfolgt bis spätestens 11.07.2025. Unter allen teilnehmenden Abonnenten und Testabonnenten wird je eine Siebträgermaschine im Wert von € 500 und 2x Jahresvorrat an UNBOUND Kaffee um jeweils € 350! Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur in Verbindung mit der Erteilung der Zustimmungserklärung zur Kontaktaufnahme möglich. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren und Wohnsitz in Österreich. Moser Holding Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.