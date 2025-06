Fußball- statt Slalomtore: Ehemaliger ÖSV-Läufer kickt im Unterhaus

Vor drei Jahren stand Thomas Dorner noch beim Weltcup-Auftakt in Sölden am Start. Mittlerweile geht der ehemalige ÖSV-Läufer im Vorarlberger Unterhaus auf Torjagd.

Nach 15 Treffern in der abgelaufenen Saison wechselt der 26-Jährige vom FC Andeslbuch zum FC Egg in die Eliteliga (4. Spielklasse). Das gab sein neuer Arbeitgeber bekannt. Ex-ÖSV-Teamkollege und Landsmann Patrick Feurstein kommentierte mit „Big Deal“.

In seiner Skilaufbahn, die im Dezember 2022 endete, fuhr Dorner einmal in die Weltcuppunkte. Das gelang dem Technikspezialisten beim Parallel-Heimspiel in Lech/Zürs 2021 mit Platz 25. (TT.com)