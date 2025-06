Geschmuggelt und verkauft: Drei Drogendealer im Tiroler Unterland festgenommen

St. Johann in Tirol – Drei mutmaßliche Drogendealer – zwei Männer und eine Frau – gingen der Polizei seit Ende Mai im Unterland ins Netz: Ein 43-Jähriger und eine 44-Jährige wurden in St. Johann in Tirol festgenommen, weil sie seit vergangenem September eine größere Menge Drogen nach Österreich geschmuggelt und weiterverkauft haben. Beide haben gestanden, bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei geringe Mengen Suchtgift und „typische Suchtgiftutensilien“.

Am Mittwoch konnten die Beamten dann den Dritten im Bunde dingfest machen: ein 36-Jähriger wurde mit Verdacht auf Suchtmittelhandel festgenommen, ebenfalls in St. Johann. Er soll am Drogenschmuggel und -handel seiner KomplizInnen beteiligt gewesen sein. Bei einer Hausdurchgang haben die Einsatzkräfte bereits verkaufsfertig verpackte Drogen gefunden. Er hat teilweise gestanden. Das Trio wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)