„Hi Vienna, this is Billie Eilish!“: Superstar überrascht Öffi-Fahrgäste in Wien mit Durchsage

Die 23-Jährige empfiehlt, zu ihrem Konzert in Wien klimafreundlich mit den Öffis anzureisen.

US-Superstar Billie Eilish, die am heutigen Freitag in der ausverkauften Wiener Stadthalle auftreten wird, hat eine Botschaft für ihre Fans über die Wiener Linien verbreitet. Mit den einleitenden Worten „Hi Vienna, this is Billie Eilish!“ ruft die 23-Jährige dazu auf, klimafreundlich mit den Öffis zum Konzert anzureisen, berichteten die Verkehrsbetriebe in einer Aussendung.

„Öffentliche Verkehrsmittel sind eine der umweltfreundlichsten Möglichkeiten, sich in Wien fortzubewegen“, heißt es in der Botschaft der erfolgreichen Sängerin, die erst vor wenigen Tagen bei den American Music Awards (AMA) in Las Vegas zum „Artist of the Year“ gekürt wurde. Eilish ist sozusagen der zweite Star im Aufgebot der Wiener Linien in dieser Woche samt Klimabotschaft. Erst am Dienstag dankte Arnold Schwarzenegger für den „Einsatz für einen gesunden Planeten“ anlässlich seines Klimagipfels „Austrian World Summit“.

Die Klima-Durchsage von Eilish ist laut Aussendung jedenfalls auf allen Linien und in allen Stationen zu hören. Laut ihrer Plattenfirma Universal Music begann die Aktion um 10.15 Uhr, die Botschaft wurde dann im 30-Minutentakt wiederholt. Und wer gestern, Donnerstag, zufällig in der Nähe eines veganen Eissalons in Wien-Neubau war, hätte die Chance gehabt, Eilish sogar persönlich zu erblicken: Wie Universal weiter berichtete, soll sie dort am frühen Abend gesichtet worden sein. Der Grund: Hier werden Eissorten angeboten, die von den zehn Songs ihres dritten Albums „Hit Me Hard and Soft“ inspiriert worden seien. (APA)