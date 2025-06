Finaleinzug bei den French Open: Tirolerin Tagger servierte Nummer eins ab

Der Erfolgslauf von Lilli Tagger bei den French Open der Juniorinnen fand auch am Freitag im Halbfinale seine Fortsetzung. Die 17-jährige Osttirolerin blieb auch gegen die an Nummer eins gesetzte Australierin Emerson Jones ohne Satzverlust.

Nach einem 6:4,7:6 zog Tagger ins Endspiel am Samstag ein. Die Gegnerin dort heißt entweder Hannah Klugmann (GBR/8) oder Rossiza Dentschewa (BUL).

Tagger steht als erste Österreicherin überhaupt in einem Juniorinnen-Finale in Paris bzw. als erste seit Tamira Paszek bei einem Major (2006 US Open). Vor ihr hatten acht Österreicher das Einzel-Finale eines Grand-Slam-Nachwuchsbewerbes erreicht, darunter auch Thomas Muster (Finalist 1985) und Dominic Thiem (Finalist 2011). Den bisher einzigen Sieg bei den Junioren hatte Jürgen Melzer 1999 im Junioren-Finale von Wimbledon geschafft.