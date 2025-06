Aus für „Sepp, was machst du?“: Schellhorn dreht privaten Instagram-Account ab

Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) hat seinen privaten Instagram-Account stillgelegt. Unter dem Motto „Sepp, was machst du?“ verbreitete er dort über viele Jahre Kochvideos, zuletzt hatte er eine halbe Million Follower. Grund für seinen Abschied seien die Unvereinbarkeitsregeln der Regierung, hieß es aus dem Staatssekretariat. Schellhorn stand zuletzt mehrfach in der Kritik.

Zuerst die Dienstwagen-Affäre, dann ein NS-Vergleich und letztlich ein Video, in dem Schellhorn für das neue Medienprojekt „Jetzt“ wirbt – auf eben jenem Account – ließen Kritik an ihm laut werden. Er selbst nahm sich diese nicht zu sehr zu Herzen: „Man ist halt einmal auf der Sonnenseite und auf der Schattenseite“, sagte er am Donnerstag dem ORF Salzburg. Inhaltlich könne er sich nichts vorwerfen und denke nicht an Rücktritt.