Mit Kopf eingeklemmt: 25-Jähriger bei Arbeiten am Hintertuxer Gletscher schwer verletzt

Der Mann führte Wartungsarbeiten durch, als er mit dem Kopf eingeklemmt wurde. Er musste abgeseilt und schwer verletzt in die Klinik geflogen werden.

Ein 25-Jähriger wurde am Freitag bei einem Arbeitsunfall bei den Hintertuxer Gletscherbahnen schwer am Kopf verletzt. Er wurde mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.