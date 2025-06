Ukraine lieferte Putin laut Trump Grund für Bombenangriffe

Für US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Grund geliefert, das Land in Grund und Boden zu bombardieren. Vor Reportern an Bord der Air Force One sagte Trump am Freitag (Ortszeit) außerdem, er habe noch nicht entschieden, ob er den Vorschlägen des US-Senats folgen und Sanktionen gegen Russland verhängen werde. "Ich werde sie anwenden, sollte es notwendig sein", meinte der Republikaner demnach.