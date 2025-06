Experte: Arbeitswelt muss bei Väterkarenz flexibler werden

Gemeinsam mit anderen Projekten wie fair sorgen!, ÖBV - Vía Campesina Austria und StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt hat ihre Initiative vor dem Vatertag die Kunstaktion "Caring Men" aus Großbritannien nach Österreich gebracht. Mit Babypuppen tragenden Männerstatuen symbolisiere man im öffentlichen Raum die "Vision" eines alternativen Bildes von Männlichkeit, heißt es in einer Pressemitteilung. Meist blieben die Puppen nur für ein Foto, beim Salzburger Schloss Mirabell dürfen sie bis zum Vatertag hängen. Am besten wäre es, man könnte sie mit Genehmigung ein Jahr lang an den Statuen lassen, meinte Sechser.

Viele Männer würden längst mehr Care-Arbeit übernehmen wollen, ist sie überzeugt. Das treffe auf einen Großteil der Väter zu, glaubt auch Lehner auf Basis früherer Umfrageergebnisse. Notwendig dafür sei außer einem Kulturwandel in der Arbeitswelt auch ein verändertes Karenzmodell. Seit November 2023 gibt es in Österreich nur die volle Karenz, wenn auch der zweite Elternteil mindestens zwei Monate davon in Anspruch nimmt. "Das ist einfach zu wenig", meinte Lehner. Er befürwortet ein "use it or lose it"-Modell, bei dem die Karenzzeit gleich zwischen beiden Elternteilen aufgeteilt ist. Nähme der Vater also die Hälfte der Karenz nicht in Anspruch, so würde diese entfallen.