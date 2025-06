Online-Ehefrau untergetaucht: Vermisste war „Love Scam“-Betrügerin

Ein am Freitag als Abgängigkeit angezeigter Fall in Salzburg hat sich als „Love Scam“-Betrug herausgestellt. Ein „besorgter Ehemann“ (Polizei) meldete bei der Exekutive in der Stadt Salzburg seine Frau als vermisst, weil er sie nicht mehr erreichen konnte. Bei der Aufnahme der Anzeige stellte sich heraus, dass der 55-Jährige die Frau vor zwei Jahren via Internet kennengelernt, im echten Leben aber noch nie zu Gesicht bekommen hatte.