Sechs bestätigte Brutpaare: Große Hoffnung für Bartgeier-Population in Nordtirol

Innsbruck – In Nordtirol gibt es aktuell sechs bestätigte Bartgeier-Brutpaare. Allein 2024 sind drei neue Brutpaare dazugekommen, berichtete am Samstag Tirols Bartgeier-Managerin Elisabeth Weninger in einer Aussendung des Landes. Schätzungen zufolge leben im gesamten Alpenraum 300 bis 400 der seltenen und streng geschützten Vögel, so Weninger. Ab dem frühen 20. Jahrhundert galt der Bartgeier in der Region als ausgestorben, in den 1980er-Jahren wurde mit der Wiederansiedlung begonnen.