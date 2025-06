Die Golden Roof Challenge in Innsbruck trotzte dem Regenwetter

Innsbruck – Was tun, wenn die grau-schwarzen Wolken bedrohlich über der Innsbrucker Innenstadt hängen und auch die Wetterfrösche außer Regenprophezeiungen wenig zu bieten haben? Das Beste hoffen – und trotz eines zwischenzeitlichen Gewitters mit Starkregen Durchhaltevermögen demonstrieren. Vorhang auf zur 21. Golden-Roof-Challenge der Weit- und Stabhochspringer in der Innsbrucker Innenstadt.

Der improvisationserprobte OK-Chef Armin Margreiter hat sich wieder ins Zeug gelegt und eine erlesene Auswahl an jungen und erfahrenen internationalen Spitzenathleten an den Inn gelotst. Eine hatte auf der Laufbühne inmitten der Maria-Theresien-Straße schon bei der Vorstellung ihr strahlendstes Lächeln aufgesetzt. Und das nicht grundlos. Fleur Jong, Weltmeisterin und Paralympics-Championesse aus den Niederlanden, war mit einem neuen Weltrekord im Gepäck nach Tirol gereist. Die 29-Jährige, seit einer Blutvergiftung vor zwölf Jahren zweifach unterschenkelamputiert, hatte vor drei Tagen in Paris ihre eigene Bestmarke über 100 Meter um vier Hundertstelsekunden auf 12,31 Sek. verbessert.