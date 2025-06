Zwei Verletzte bei Unfällen in Zirl: Motorradfahrer in Krankenhaus geflogen

Zu zwei Verkehrsunfällen kam es am Samstag in der Mittagszeit im Gemeindegebiet von Zirl. Gegen 11.30 Uhr prallte ein Motorradlenker auf der Tiroler Straße gegen das Heck eines vor ihm fahrenden Autos, das abgebremst hatte. Der 50-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Hall geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.