Schlagerstar im Babyglück: Helene Fischer ist wieder schwanger

Die Tochter von Fischer und Ehemann Thomas Seitel, Nala, kam im Dezember 2021 zur Welt. Das Paar, das in Bayern lebt, tritt nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit auf und hält die Beziehung möglichst privat.

Im Juni 2026 startet Fischers „360-Grad-Stadion-Tour“, Auftakt ist am 10. Juni in Dresden, am 17. Juli 2026 tritt sie in der Münchner Allianz-Arena auf. (TT.com)