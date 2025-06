Vienna Vikings schlugen Raiders bei Maierhofer-Debüt in der ELF klar

Die Vienna Vikings haben das "Battle of Austria" gegen die Raiders Tirol überlegen gewonnen und damit auch das vierte Saisonspiel in der European League of Football (ELF). Beim Debüt des ehemaligen ÖFB-Teamspielers Stefan Maierhofer als Vikings-Kicker feierten die Wiener am Samstag in der Generali-Arena vor 10.275 Zuschauern einen 41:7-Kantersieg. Damit entschieden die Wikinger auch das siebente Duell mit den Raiders in der europäischen Football-Königsklasse für sich.