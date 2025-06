Seewinkel ringt um den Erhalt seiner Salzlacken

Die Salzlacken im Seewinkel werden immer weniger. In den vergangenen 150 Jahren gingen 2.300 Hektar ihrer Fläche verloren, übrig sind noch 1.300 - das entspricht einem Rückgang von 80 Prozent. Der gesunkene Grundwasserspiegel und Salzausschwemmungen über Gräben setzen den Lebensräumen von Säbelschnäblern und Feenkrebsen zu. Wie sie doch noch gerettet werden können, damit beschäftigen sich derzeit das Projekt "Life Pannonic Salt" und der Verein Zukunft Region Neusiedler See.

Dazu kommen die Wasserentnahmen durch die Landwirtschaft aus rund 5.000 Feldbrunnen in der Region. Die entnommene Menge stieg in den vergangenen Jahren an, weil immer mehr bewässerungsintensive Kulturen wie Mais, Erdäpfel oder Soja angebaut werden, sagte Grabenhofer. Problematisch sind auch Gräben, die direkt an Sodalacken angeschlossen sind. Über diese fließt Salz aus den Lacken ab, was letztlich ebenfalls zur Verlandung führt.