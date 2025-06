Zusatzmittel für Flüchtlingskinder nicht ausgeschöpft

Zwischen den Bundesländern gab es dabei deutliche Unterschiede: Während Oberösterreich und Tirol die sogenannten "Zusatzmittel Ukraine" für die Pflichtschulen zur Gänze verbraucht haben und Kärnten immerhin 89 Prozent abgerufen hat, waren es in Niederösterreich nur 62 Prozent und in der Steiermark, Vorarlberg und dem Burgenland nicht einmal die Hälfte. Salzburg hat weniger als ein Fünftel der Zusatzressourcen verbraucht. Wien, dessen damaliger Bildungsstadtrat Wiederkehr wiederholt öffentlichkeitswirksam vom Bund ein Unterstützungspaket wegen der Zunahme beim Familiennachzug eingemahnt hatte, kommt gerade einmal auf ein Drittel.

Dass die Zusatzmittel nicht ausgeschöpft wurden, hat "vielfältige Gründe", wie es vom Ministerium auf APA-Anfrage hieß. So seien Zusatzkontingente für die Deutschförderung verteilt worden, die ebenfalls für Fördermaßnahmen aufgrund des Familiennachzugs und für vertriebene Kinder und Jugendliche aus der Ukraine eingesetzt werden konnten. "Daraus sind durchaus auch Synergieeffekte denkbar, die zu einer Minderausschöpfung in einem Kontingent führen können." Außerdem könne in vereinzelten Fällen Lehrermangel dazu führen, dass nicht alle Mittel ausgeschöpft wurden. Und es sei denkbar, dass nicht an allen Schulen Förderbedarf in vollem Umfang bestanden hat. Das gilt laut Ministerium auch für den geringen Abruf durch Wien.