Zwei Tiroler Firmen glänzen mit Export-Gold

Wien – Mit der Isoled Fiai Handels GmbH aus Schwoich und der Beat The Street Jörg Philipp Touring Service GmbH aus Gnadenwald holen zwei Tiroler Betriebe Gold der Export-Auszeichnung der Wirtschaftskammer Österreich.

Isoled Fiai sicherte sich den ersten Platz in der Kategorie Handel. Das Unternehmen entwickelt energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen und ist mit seinen Produkten auf internationalen Märkten erfolgreich.

Beat The Street räumte Gold in der Kategorie Transport und Verkehr ab. Das Unternehmen ist europaweit führend in der Organisation von Tourbusreisen für internationale Musik- und Showproduktionen.