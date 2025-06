Auto auf der Brennerautobahn fing Feuer: Familie mit zwei Kindern blieb unverletzt

„Fahrzeugbrand auf der Brennerautobahn (A13)“: So lautete die Meldung, welche die Leitstelle in der Nacht auf Sonntag erreichte. Was war genau geschehen? Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, war gegen 5 Uhr morgens ein 35-jähriger Österreicher mit seiner Familie in Richtung Süden auf der A13 unterwegs. Neben ihm saß seine 30-jährige Frau, während die gemeinsamen Kinder, vier und zwei Jahre alt, im Fond des Fahrzeugs Platz genommen hatten. Kurz vor der Auffahrtsrampe Nösslach bemerkte der Fahrer plötzlich, wie Rauch und Feuer aus dem Motorraum aufstiegen.