Warum der Leiter des Innsbrucker Kellertheaters nun gut lachen hat

Manfred Schild wurde 1968 in Innsbruck geboren. Von 1991 bis 1995 studierte Schild Theaterregie am Mozarteum in Salzburg. Anschließend begann er als Regieassistent am Tiroler Landestheater. Von 2000 bis 2010 arbeitete Schild als freischaffender Regisseur, Autor und Werbetexter. Seit 2011 leitet er das Innsbrucker Kellertheater.